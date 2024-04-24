Какие новые модели Hyundai будут собирать в Узбекистане: список

Как сообщает пресс-служба хокимията Сырдарьинской области в официальном телеграм-канале, производство автомобилей корейской марки планирует запустить Asaka Motors International. Компания уже заключила соответствующее соглашение с Hyundai. На первом этапе будет «организована крупноблоковая сборка» седанов Elantra и Sonata, кроссоверов Palisade, Santa Fe и Tucson, а также минивэна Staria. Запустить процесс планируется уже в мае 2024 года.

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Согласно планам Asaka Motors, до конца нынешнего года завод освоит процессы сварки, окраски и продвинутой сборки. Вторым этапом будет осуществлен переход на полный цикл тех моделей, которые будут пользоваться популярностью. Для этого на заводе построят сварочную и окрасочную линии, а по соседству разместят производства автокомпонентов.

Ранее стало известно, что другая компания из Узбекистана, ADM Jizzakh, намерена организовать в стране производство бюджетного кроссовера Kia Sonet, причем по полному циклу — со сваркой и окраской. Сонеты собирают там и сейчас, но это дорестайлинговая модель образца 2020 года.

А в начале 2024 года заработало совместное предприятие BYD и UzAuto в Джизакской области, проектная мощность которого составляет 50 тысяч автомобилей в год. На конвейер встали две модели: гибриды Song Plus и Chazor. В будущем объемы выпуска автомобилей этой китайской марки планируется увеличить до 300 тысяч экземпляров в год.