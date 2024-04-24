В РФ привезли новые кроссоверы Mazda CX-50

Кроссоверная линейка Mazda, в которую в РФ ранее входили только CX-5 и CX-9, неофициально расширилась новой моделью CX-50. Ее производят в КНР и США, цены на автомобиль на одном из популярных сайтов объявлений сейчас начинаются от 4 179 201 рубля.

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Такой ценник на кроссовер 2023 г. в. поставил частный мультибрендовый автосалон из Москвы. Уточняется, что в стоимость уже входят действующий электронный ПТС, оформленный СБКТС и уплаченный утильсбор.

Базовый двигатель модели – 2,0-литровый атмосферник мощностью 155 л.с. Оснащение при этом богатое: кожаный салон, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, вентиляция сидений, ряд систем помощи водителю.

Немного дороже такая же машина стоит у дилера в Омске — 4,2 млн рублей. Также сообщается, что к официальному дилеру в Москву направляется целая партия Mazda CX-50 с 2,0-литровым мотором по цене 4,54 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.