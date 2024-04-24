Jaguar отзывает E-Pace из-за проблемы с подушками безопасности

В последнем своем объявлении, автомобильный бренд Jaguar сообщил о старте кампании по отзыву более 2400 автомобилей модели E-Pace на американском рынке. Причиной отзыва стала проблема с передней пассажирской подушкой безопасности, которая может увеличить риск получения травм во время аварии.

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Согласно информации издания 32cars.ru, проблема кроется в панели отсека подушки безопасности, изготовленной с отклонениями от технических требований. Это может привести к тому, что панель разрывается при срабатывании подушки, и горячие газы могут вызвать ожоги лица пассажира. Деталь была произведена словацкой фирмой IAC.

В сентябре 2021 года началось расследования Jaguar Land Rover, когда компания получила отчеты от поставщика о проблемах с срабатыванием подушки безопасности. Протестировав автомобили до апреля 2024 года, компания в сотрудничестве с IAC установила, что проблемы вызваны недостаточной слабостью панели дверцы отсека подушки.

Jaguar предпринял шаги для отзыва всех потенциально опасных транспортных средств. Дилеры в США будут осведомлены о необходимых заменах модулей подушки безопасности и сопутствующих деталей к 2 мая. Владельцам E-Pace будет отправлено уведомление о необходимости проверки 14 июня. Дополнительную информацию можно получить у дилеров Jaguar или на официальном сайте, введя VIN-номер автомобиля.