Land Rover готовится вывести на рынок самый мощный Defender Octa

В ответ на растущий спрос на мощные внедорожники, Jaguar Land Rover (JLR) готовит к выпуску новый Defender Octa, который не будет использовать электрическую тягу. Это новейшее дополнение к линейке Defender обещает стать самым мощным в истории марки.

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Как сообщает SpeedMe.ru, Defender Octa, модель 2025 года, уже привлекает внимание своими характеристиками. Представители JLR подтвердили, что внедорожник будет оснащен битурбированным V8 двигателем, подобным тому, что стоит в Range Rover Sport SV. Этот 4.4-литровый двигатель от BMW способен развивать мощность до 626 лошадиных сил. Не меньшее внимание уделено и подвеске. Defender Octa будет оборудован подвеской 6D Dynamics, сочетающей гидравлически связанные демпферы с пневматической регулировкой высоты и системой контроля крена. Эта технология позволит внедорожнику поддерживать почти ровное положение кузова даже при интенсивных маневрах или движении по сложным трассам.

Спортивный характер подчеркивается и в дизайне. На первых шпионских снимках нового Defender Octa можно увидеть расширенные арки колёс, титановый выхлоп с четырьмя патрубками и брызговики. Автомобиль также оснащен 20-дюймовыми дисками с шинами BFGoodrich, предназначенными для всех видов местности. Интересное дополнение — название модели Octa, вероятно, отсылает к геометрической форме октаэдра, что символизирует надежность, сравнимые с алмазом. Маленькие логотипы в форме алмазов, расположенные на автомобиле, подчеркивают эту концепцию.

Ожидается, что полноценная презентация новинки состоится в ближайшие месяцы, а запуск модели намечен уже на следующий год. Определенно, Land Rover Defender Octa обещает стать значимым дополнением к рынку мощных внедорожников.