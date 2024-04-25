Состоялась презентация Chery Tiggo 9 для РФ, и вот чем он отличился от Jaecoo

Один из главных вопросов, который оставался открытым до сегодняшнего дня: как Jaecoo J8, уже поступивший в продажу в России, и Chery Tiggo 9, который только планируется запустить, смогут ужиться вместе, являясь практически идентичными автомобилями - в том числе и по дизайну. Пекинский автосалон пролил свет на эту загадку.

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Технически Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8 так и останутся близнецами, но "девятка" для рынка России получила иную внешность. Ее как раз и продемонстрировали в рамках проходящего мотор-шоу в столице Китая. Экспортный, то есть наш, вариант Tiggo 9 получил другие фары и бамперы, вместо решетки радиатора установлена панель с узором, образованным фигурами, похожими на наконечник стрелы и "летящими" в логотип Chery.

Как и внешность автомобилей, салоны китайского Tiggo 9 и нашего Jaecoo J8 одинаковые. Экспортная версия Chery Tiggo 9 получила другую конфигурацию: вместо сплошной панели из двух экранов - приборки и мультимедиа - два раздельных дисплея, иная компоновка органов управления на тоннеле, изменены дизайн и расположение дефлекторов.

Информация о комплектациях появится позднее. Вряд ли стоит ожидать сюрпризов по части силовых агрегатов: в Китае Tiggo 9 можно купить с турбомотором 2.0 литра мощностью 261 л.с., который на переднеприводных версиях агрегатирован роботом 7DCT, а на вариантах 4х4 - с 8-диапазонным автоматом. Диапазон цен - 175-183 тысячи юаней (2,23-2,33 млн рублей).

Специальный корреспондент "РГ" в Пекине узнал, что выход модели запланирован на четвертый квартал 2024 года. С учетом позиционирования Chery Tiggo 8 и Jaecoo J8 новый Tiggo 9 в России будет стоить от 3,9-4,1 млн рублей за версию с передним приводом.

Ранее "РГ" рассказывала о еще одном бейдж-инжиниринге: Chery iCar 03 может приехать в Россию как Jaecoo J6 (EJ6).