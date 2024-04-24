Подсчитана стоимость владения китайским аналогом Volkswagen Tiguan

Стоимость владения китайским компактным кроссовером Changan CS35 Plus, который автоэксперты называют альтернативой Volkswagen Tiguan, составит 1,52 млн руб. за пять лет, подсчитали специалисты маркетингового агентства НАПИ.

Напомним, что под стоимостью владения автомобилем понимается сумма расходов, связанных с его эксплуатацией и владением: траты на страховку, покупка резины и ее замена, топливо, техническое обслуживание. Кроме того, учитывается потеря машины в цене за указанный период.

Специалисты пояснили, что стоимость владения Changan CS35 Plus в комплектации Advance за 1 км составляет 20,29 руб., в месяц — около 25,4 тыс. руб. Следовательно, отметили они, за год набирается 304,3 тыс. руб., за пять лет — 1,54 млн руб.

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Ранее эксперты НАПИ подсчитали стоимость владения кроссовером Omoda C5 и отечественной Lada Granta. По их данным, она составит соответственно 1,64 и 1,1 млн руб. за пять лет.