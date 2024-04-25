Врач предупредил о риске слепоты после автомойки

Использование разной автохимии, в том числе очистителей, полиролей и шампуней, может быть опасно для здоровья людей из-за их состава. По словам врача онколога и дерматовенеролога Евгения Ходаковского, перед использованием средств не лишним будет внимательно изучить состав, так как ряд производителей использует дешёвые токсичные компоненты.

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«Многие средства, относящиеся к автохимии, опасны для здоровья человека. Есть производители, которые для удешевления производства используют разновидность этанола, метиловый или изопропиловый спирты. При распылении по стеклу жидкость стекает и попадает в воздухозаборники, а пары спиртов — в салон машины, оседая на стёклах, различных поверхностях и в конце концов на стенках лёгких человека. После поездки в “чистой” машине водители и пассажиры жалуются на головокружение, тошноту, головную боль. Регулярное вдыхание этих паров приводит к хроническим проблемам с нервной и сердечно-сосудистой системой», — пояснил доктор.

Наиболее опасен для человеческого организма метанол, который способен нарушить работу мозга и стать причиной проблем со зрением. Эксперт отметил, что он входит в состав различных очистителей и антифризов, несмотря на то, что запрещён с 2000 года.

Кроме того, практически в любой автохимии есть поверхностно-активные вещества (ПАВ). Для женщин эти компоненты безопасны, но их накопление в мужском организме может привести к бесплодию.

Чтобы обезопасить себя, Ходаковский рекомендует внимательно читать этикетки, а перед использованием моющих средств надевать перчатки, очки и респиратор.