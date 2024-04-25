Эксперт рассказал, надо ли бояться появления черных точек на кузове автомобиля

Любители идеальной чистоты знают, что после долгой дороги на тормозных суппортах, колёсных дисках и поверхности кузова может появиться мелкая тёмная пыль. Что это такое? Из-за цвета многие полагают, будто подобный налет — это продукт износа шин. Редакция Quto выяснила, кто настоящий виновник портящих внешность машины отметин.

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На самом деле, перед нами — результат работы тормозных колодок, в которых содержится «металлическая вата» или «стальная шерсть». Это металлические волокна из низкоуглеродистого железа. Они могут составлять до 65% состава фрикционной смеси, из которой изготовлена накладка.

Кстати, для изготовления смеси годится далеко не любая стружка, а специальная. Из стальной проволоки сначала вычёсывают тончайшие полоски, которые затем рубят, чтобы получить нужную «шерсть»: она хорошо отводит тепло, гарантирует стабильность характеристик... Но образует чёрную пыль.

Магнетит, как правильно именуется «чёрная пыль», образуется при высоких температурах как результат соприкосновения дисков и колодок. А затем он просто оседает на колёсах, кузове и стёклах. Притом, если зазеваться, не повыв машину вовремя, частички металла обретут рыжеватый оттенок.

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Очень часто поржавевший магнетит автомобилисты принимают за первые признаки коррозии кузова. Но это неправда. Хотя, если долго не посещать мойку, «стальная шерсть» и дорожные реагенты могут замешать на поверхности автомобиля ядрёный коктейль, который потом будет очень трудно смыть.

Особенно трудно отчищать от этого коктейля колёсные диски. Самые опытные автомобилисты предлагают действовать радикально: купить хорошее средство для мытья кухонных плит. Но тут главное — не передержать состав, а вовремя смыть нанесённую химию струёй воды.

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А ещё существует шофёрская байка, будто тёмный налёт пожароопасен, а потому может запросто воспламениться после серии резких торможений. Но это полная ерунда! Никакой опасности для автомобиля (кроме порчи внешнего вида) продукты износа тормозных колодок не несут.

Некоторые фанаты абсолютной чистоты считают, что для решения проблемы можно приобрести колодки типа Low Steel. Дескать, в них тоже содержатся «металлическая вата», но её доля минимальна — от 15 до 30%, так как стальные волокна по больше части заменены минеральными.

По идее, с таким составом вероятность появления чёрных точек на кузове должна быть меньше. Вот только реальные тесты показали обратное: Low Steel «пылят» даже больше обычного, образуя плотный чёрный налёт на тормозных суппортах, колёсных дисках и кузове автомобиля.

На самом деле, чтобы налёта не было совсем, надо выбирать другую разновидность колодок — под названием NAO, что расшифровывается как «безасбестовые органические». В них вместо добавок на основе железа применяются керамика или другие альтернативные материалы.

Кстати, продукция типа NAO считается исключительно износостойкой, одновременно обеспечивая высокую эффективность торможения даже при самой интенсивной нагрузке. Кстати, «безасбестовая органика» стоит сравнительно недорого и вдобавок доступна для многих моделей автомобилей.