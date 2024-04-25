Депутат предложил не наказывать водителей при быстрой оплате штрафов за парковку

Штраф автовладельцу, если он внес оплату за парковку на платном месте, опоздав по времени, - это нонсенс. Ведь все равно он оплатил время стоянки. Депутат Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил новый способ: если водитель оплатил парковку в течение 20 дней с момента вынесения постановления о штрафе, дело прекращается, а водитель освобождается от ответственности. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Это у нас довольно частая история. Водителю не хватило пяти минут, чтобы начать сессию парковки в платной зоне. Бывают проблемы со связью. Либо другая ситуация: водитель начал сессию вовремя, но подвела геолокация. И указала, что он стоял в другом месте. Но он же свою парковку оплатил? Есть еще одна совершенно дурацкая ситуация: водитель ошибся номером машины. Не ту букву указал или не ту цифру. Но он оплатил парковку. А проверить такую ошибку при наличии огромного числа камер на дорогах ничего не стоит. В итоге водитель идет в суд, обжалуя штраф, дело закрывают за малозначительностью нарушения. Но все это время, нервы, загрузка судов бессмысленной работой.

Поэтому депутат предложил такой простой путь. Если с момента получения уведомления о штрафе за неоплаченную парковку он ее оплачивает в течение 20 дней, то дело прекращается.

Причем аналоги такому решению вопросов у нас есть. А именно платные дороги. После введения на них, так называемого, безбарьерного проезда, когда нет шлагбаумов перед оплатой платного участка, были внесены изменения и в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь при проезде такого платного участка водителю дается пять дней на оплату проезда. После ему оформляется штраф за неоплату. Но если в течение 20 дней с момента вынесения постановления, он оплатит проезд, то штраф отменяется. А административное дело закрывается.

То есть, буквально тоже самое предлагает депутат для платных парковок. И это вполне разумное решение. Почему человек, заплативший за парковку, пусть и с опозданием, должен еще и штраф платить, как будто он за нее не расплачивался?

Кроме того, депутат предлагает отменить возможность привлечения к ответственности за повторное нарушение, то есть неоплату парковки, в течение суток.