Автоэксперт назвал топ-3 пятилетних седана, которые не требуют вложений

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал "Российской газете" о том, какие пятилетние седаны не потребуют больших вложений.

© Российская Газета

"К наиболее надежным пятилетним седанам, не требующим большого расхода средств в процессе эксплуатации, которые можно приобрести на вторичном рынке России, относятся Toyota Corolla, Mazda6 и Volkswagen Passat. Все эти модели неприхотливы в обслуживании, а также не расходуют много топлива. Например, немецкий седан тратит всего 7,8-литра на 100 километров, Toyota Corolla - 7,6 литра. В целом обслуживание этих седанов не требует больших вложений. Так, например, Volkswagen Passat обходится владельцам примерно в 150 000 рублей в год с учетом технического обслуживания, заправок, налогов и страховки. Все модели отличаются исправной работой двигателя, хорошей ликвидностью, а также просторными салонами", - отметил специалист.

Ранее эксперт Владимир Желобов назвал "РГ" топ-5 кроссоверов за 500 тысяч рублей.