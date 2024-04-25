Ford Focus за 400 тысяч рублей: эксперт рассказал, как выбрать авто на вторичке

Журнал "За рулем" провел анализ предложений автомобилей по цене 400 тысяч рублей, представленных на вторичном рынке. В их число вошел Ford Focus второго поколения. Возраст машин уже большой, но "Фокусы" еще "походят". Какой вариант выбрать, чтобы не потратиться на ремонт больше, чем стоит само авто, рассказал эксперт Александр Виноградов.

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Самыми доступными вариантами являются трехдверные хэтчбеки, но можно подобрать и хорошо сохранившийся седан и универсал. Эксперт говорит, что самым надежным двигателем в гамме "Фокуса" является 1.6 серии Zetec мощностью 100 л.с. Минусов несколько: в приводе ГРМ установлена не цепь, а ремень, который требует замены каждые 90-100 тысяч км пробега; второй - отсутствие гидрокомпенсаторов, поэтому требуется регулировка зазоров.

В паре с этим двигателем шла механика IB5, которая на отметке 200 тысяч км может потребовать замены колец синхронизаторов. Самая надежная КП устанавливалась в паре с двухлитровыми моторами, но у них есть проблема с плавающими оборотами холостого хода и частым загрязнением дроссельной заслонки. Если попался 4-ступенчатый автомат, то можно брать смело, говорит эксперт, эта коробка без сюрпризов.

"На 200 тысячах км замены может потребовать насос ЭГУРа. Подвеска требует ревизии раз в 150 тысяч км, когда обычно выходят из строя амортизаторы и шаровые опоры. Передние ступичные подшипники ходят по 180-200 тысяч км. Задние можно назвать вечными", - рассказал Александр Виноградов.

В число надежных иномарок по цене 400 тысяч рублей также входит Mitsubishi Lancer 9, об особенностях выбора которого "РГ" рассказала ранее.