В России почти удвоился выпуск легковых машин

Также увеличился выпуск двигателей внутреннего сгорания, грузовиков и автобусов. Это следует из официальных статистических данных, обнародованных Росстатом.

С показателями промышленного производства ознакомилось агентство «Прайм».

По данным источника, в I квартале 2024 года было произведено на 81% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. В количественном выражении речь идёт о 161 тысяче экземпляров. Мартовский показатель превзошёл прошлогодний на 86,7% (+9,4% к февралю).

Грузовиков за отчётный период было произведено 43,4 тысячи штук (+29,5% к аналогичному периоду прошлого года). В марте прирост составил 0,8% в годовом выражении, а в месячном выражении производство сократилось на 0,4%.

Автобусов массой до 5 тонн в I квартале было выпущено больше на 19,3% (4,6 тысячи штук), а массой более 5 тонн – на 35,1% (3,8 тысячи штук). Двигателей внутреннего сгорания произведено за первые три месяца 2024 года на 18% больше к прошлому году (53 тысячи штук).

Ранее, напомним, стало известно, что производство «Волги» возобновится в 2024 году. Выпуск будет налажен на заводе ГАЗ.