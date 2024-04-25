Китайский рамный внедорожник BAIC получил дизельную версию

Рамный внедорожник BAIC BJ40, ранее продававшийся в России только с бензиновым мотором, получил дизельную версию. Она называется Exclusive и стоит 4 400 000 рублей, узнали «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов BAIC.

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Новая дизельная комплектация стала, по сути, промежуточным «звеном» между стандартным бензиновым исполнением Flagship за 4 350 000 рублей и лимитированной версией Champion за 4 500 000 рублей, поступившей в продажу в начале апреля. Ей положен 2,0-литровый 162-сильный турбодизель, сопряженный с классическим восьмиступенчатым «автоматом» ZF и полным приводом типа Part-time с понижающим рядом трансмиссии и жесткими блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Оснащение дизельного BJ40 можно назвать богатым. У него есть полностью светодиодная оптика с функцией «Follow me home» в фарах, черный глянец в экстерьере, универсальные All-terrain шины на 17-дюймовых литых дисках черного цвета, красные тормозные суппорты и съемная пластиковая крыша.

Оснащение дизельного BJ40 можно назвать богатым. У него есть полностью светодиодная оптика с функцией «Follow me home» в фарах, черный глянец в экстерьере, универсальные All-terrain шины на 17-дюймовых литых дисках черного цвета, красные тормозные суппорты и съемная пластиковая крыша.