Эксперт объяснил, почему «Москвич» останется убыточным в 2024 году

Чтобы начать получать прибыль, московскому предприятию нужно выпускать в год 40 тысяч машин, о чем ранее рассказал глава КамАЗа Сергей Когогин. В феврале он говорил о том, что в 2024 году «Москвич» ориентируется на выпуск «до 35 тысяч машин», а теперь рассекретил и планируемые объемы производства — «порядка 26 тысяч автомобилей». При таком объеме производства и продажах завод останется «планово-убыточным».

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ТАСС приводит ответ Сергея Когогина и на другой вопрос, который касался поиска нового технологического партнера. Пока он у «Москвича» всего один, и это китайский JAC. В марте этого года РБК со ссылкой на источник на заводе рассказал, якобы ведутся переговоры сразу с несколькими компаниями, «некоторые из которых еще не присутствуют на российском рынке». Когогин же эту информацию не подтвердил.

«Мы не ищем никакого партнера, мы занимаемся развитием продукта, который уже есть», — подчеркнул он.

«Москвич» действительно активно развивает модельную линейку. Так, осенью прошлого года к кроссоверам «Москвич 3» и «Москвич 3е» (JAC JS4 и e-JS4 соответственно) присоединился лифтбек «Москвич 6» (JAC Sehol A5 Plus), а на 2024 год анонсировали сразу две премьеры. Первая из них уже состоялась — был представлен флагманский «Москвич 8» (JAC Sehol X8 Plus). Он трехрядный и по габаритам сравним с Hyundai Santa Fe. В движение «Москвич 8» приводит 174-сильный бензиновый двигатель GDI с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод только передний.

Ну а следом должны показать «Москвич 5», опытная партия которого уже собрана на московском заводе. Эта модель — Sehol X6/JAC JS5 с шильдиками «Москвича», которая, как ожидается, будет комплектоваться 1,5-литровыми турбомоторами мощностью 149 и 184 лошадиные силы. Она займет нишу между «Москвичом 3» и «Москвичом 8».