Инго Экосистема запустила онлайн-витрину по продаже автомобилей

На этапе пилотирования клиенты смогут купить автомобили Skoda и Volkswagen, защищенные полисом каско с покрытием рисков "Ущерб при угоне автомобиля без документов и ключей", а также "ДТП по вине водителя" с лимитом ответственности до 70 000 руб.

"В настоящее время в рамках пилота мы тестируем продажи машин европейских брендов, в дальнейшем модельный ряд пополнят автомобили из России, Китая и ряда других стран. Мы рассчитываем, что до конца года нашим клиентам будет доступен весь запланированный функционал экосистемной автовитрины", — отмечает начальник управления развития экосистемы — вице-президент по партнерским программам СПАО "Ингосстрах" Екатерина Снигирь.

Представленные на витрине автомобили будут поставляться напрямую от производителей или официальных дилеров. Пользователи экосистемы получат возможность покупать авто в наличии и по предзаказу.

Экосистемный сервис "Инго Авто" позволяет клиенту максимально бесшовно, в режиме "одного окна" решать вопросы покупки, обслуживания или продажи автомобиля. "Инго Авто" включает дополнительные услуги и сервисы от Инго Экосистемы и её партнёров (быстрая запись на ближайшую ТО, повышенный кешбэк в категории Авто, подписка Инго Плюс, шиномонтаж, гарантия 1 год на все услуги и запчасти и др.).

Более подробная информация об условиях доступна на сайте Ингосстрах Банка или по телефону 8 (800) 100-33-22.

Информация об условиях и возможностях Инго Экосистемы представлена на сайте ingo.ru.