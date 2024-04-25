Сотрудник ГИБДД раскрыл, как вычисляют нарушителей

Существуют фразы, по которым опытные правоохранители мгновенно вычисляют подозрительных граждан. Также нарушителей выявляют по неадекватному и подозрительному поведению.

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В беседе с njcar.ru представитель ГИБДД раскрыл хитрости, с помощью которых можно выявить нарушителей. Агрессия со стороны водителя, равно как и заискивания, – явный повод для углублённой проверки.

В ходе проверки документов некоторые автомобилисты теряются и ведут себя странно. Цитаты фрагментов законов выдают нервозность и привлекают дополнительное внимание ГИБДД. Нетрезвые водители часто начинают требовать от полицейских удостоверение и объяснения причин остановки, хотя регламент работы полиции позволяет инспекторам ГИБДД останавливать любое транспортное средство для проверки документов, если оно кажется подозрительным или нарушает ПДД.

Настойчивое требование водителя показать служебное удостоверение полицейского также вызывает подозрение. Это может стать причиной углублённой проверки.

Оправдания со стороны остановленного водителя и стремление автомобилиста подойти к полицейскому, чтобы оправдаться, – ещё один повод для того, чтобы присмотреться к нему повнимательнее.