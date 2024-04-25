В ГИБДД рассказали, по каким признакам вычисляют нарушителей

Он рассказал, какие признаки вызывают подозрения у инспекторов во время проверки документов. Опытные специалисты способны выявить нарушителей по неадекватному поведению и даже по определенным фразам. Кроме того, сотрудники ведомства реагируют на агрессию, а также чрезмерное заискивание со стороны автомобилистов. Все эти признаки вызывают подозрения и являются поводом для углубленной проверки документов.

Существует несколько факторов, которые вызывают подозрения у инспекторов. К примеру, дополнительное внимание привлекает цитирование водителями законов, а также излишняя нервозность. Нетрезвые автомобилисты чаще других требуют от сотрудников ГИБДД предъявить служебное удостоверение и назвать причину остановки. При этом инспекторы могут тормозить любой подозрительный или нарушающий ПДД автомобиль.

Кроме того, подозрения может вызвать навязчивое желание водителя извиниться или выйти из машины к инспектору. В таком случае сотрудники ГИБДД, скорее всего, проведут более тщательную проверку документов автомобилиста.

В середине февраля стало известно, на какие автомобили в первую очередь обращают внимание сотрудники ГИБДД. В первую очередь подозрения вызывают тонированные машины с «красивыми» регистрационными номерами.