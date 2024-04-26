Страховщики раскрыли, какие б/у запчасти нельзя использовать

Эксперты страхового рынка во время профильной конференции обсудили проблемы, связанные с дефицитом запчастей для восстановительного ремонта по ОСАГО, а также увеличение сроков поставки комплектующих. Для решения этих вопросов страховщики в очередной раз предложили разрешить использование подержанных запчастей.

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При этом уточняется, что, несмотря на то, что мера позволит сократить простой в работе из-за отсутствия нужных деталей, некоторые из них нельзя использовать при проведении восстановительного ремонта.

В частности, замглавы по научное работы «Научно-исследовательского института автомобильного транспорта» (НИИАТ) Виталий Комаров заявил, что законодательство многих стран, в том числе в Европе и США, допускает использование восстановленных запчастей при ремонте после ДТП.

По его словам, в рамках перехода к «зелёной экономике» и ради защиты окружающей среды во Франции принят закон, который обязывает страховщиков предлагать клиентам возможность использовать подержанные комплектующие. Похожие законы действуют в США, Великобритании и других регионах.

«При этом восстановленные и б/у запчасти должны соответствовать тем же стандартам, которые предъявляются к новым деталям с точки зрения качества, безопасности и долговечности. Страховые компании исходят из того, что, если автомобиль не новый, то его компоненты являются бывшими в употреблении и их необязательно заменять новыми деталями», — отметил Комаров.

При этом ради безопасности владельцев восстановленных автомобилей законодательство запрещает использование б/у подушек безопасности, ремней безопасности и сидений, если в них встроены крепления ремней и подушек, а также иммобилайзеров, ряда компонентов системы рулевого управления, глушителей, а также катализаторов и сажевых фильтров.