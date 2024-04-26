В "АвтоВАЗ" заявили о работе над внедрением в Lada беспилотных систем

"АвтоВАЗ" собирается внедрить беспилотные системы в Lada и рассматривает возможность расширения их использования в машинах. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов, пишет РИА Новости.

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"Эти планы коррелируются с нашими планами создания автомобилей более высоких классов: C, D, может быть, даже выше", — сказал он.

Соколов добавил, что разработка проходит совместно с государственным научным центром НАМИ. До этого сообщалось, что "АвтоВАЗ" в ближайшее время может поднять цены на свои автомобили.

По словам Соколова, действующие цены на автомобили Lada зафиксированы до мая 2024 года. Незадолго до этого стало известно, что в России у дилеров не осталось запасов универсалов и фургонов Lada Largus.

Производство модели прекратилось весной 2022 года, после чего "АвтоВАЗ" выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако теперь все запасы оказались полностью распроданы.