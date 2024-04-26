Международная сеть автосервисов Fit Service и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze провели исследование, в рамках которого исследовались цифровые привычки российских автовладельцев. Отдельный вопросом был, как хозяева транспортных средств хотели бы записываться на ремонт своих машин.

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Большинство (64%) российских автовладельцев, ответили, что наиболее предпочтительным вариантом записи на грядущий ремонт является онлайн-заявка. Через сайт станции запись оформляет 31% опрошенных, через мессенджер — 26%, а через мобильное приложение — 7%.

При этом, как сообщает издание Naavtotrasse.ru, получившее итоги опроса, лишь 22% автовладельцев любят зволнить на сервис по телефону. Кстати, 14% опрошенных соотечественников предпочитают довольно странную модель поведения: сразу приезжать на ремонт без предупреждения.

Между тем, сервисмены перечислили минусы китайских машин. Специалисты выявили, как минимум, пять недочётов, характерных для техники из Поднебесной. Информация получена на основании обращений автовладельцев. Это, как правило, небольшие недочёты, но также встречаются и серьёзные поломки.