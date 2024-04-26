Новый Hongqi Guoya готов дать бой Mercedes-Maybach S-класса

Одной из самых ярких премьер открывшегося сегодня Пекинского автосалона стал представительский седан Guoya от принадлежащего государственному автоконцерну FAW премиального бренда Hongqi, он должен поступить в продажу в этом году.

© Колеса.ру

За шесть с небольшим лет Hongqi превратился из нишевого номенклатурного бренда в грозного конкурента большой немецкой тройки (Audi, BMW, Mercedes-Benz) на китайском рынке.

Благодаря очень широкому модельному ряду, в котором есть даже автобус, и не зацикливанию на каком-то одном типе силовых установок продажи Hongqi уверенно растут с момента начала розничных продаж в 2018 году. В первом квартале 2024 года в Китае, по данным CAAM, реализовано 99 147 автомобилей Hongqi, что на 28,3% больше продаж в январе-марте 2023 года.

Для сравнения скажем, что продажи Mercedes-Benz в Китае за первые три месяца этого года составили 145 113 шт. (-0,4%) — правда, статистика CAAM учитывает только автомобили местной сборки.

Флагманом модельного ряда Hongqi является представительский седан L5 в ретро-стиле с габаритной длиной под шесть метров, а в России самой крупной из официально представленных моделей китайского бренда является седан H9 c габаритной длиной 5137 мм и колёсной базой 3060 мм.

Дебютировавший сегодня на Пекинском автосалоне Hongqi Guoya (в оригинале 红旗国雅, что можно перевести на русский как «Hongqi изысканный» или «Hongqi элегантный»), займёт в модельном ряду место аккурат между Hongqi H9 и Hongqi L5: габаритная длина Guoya — 5353 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1511 мм, колёсная база — 3260 мм.

Дизайн передка Hongqi Guoya позаимствовал у прошлогоднего концептуального кроссовера Hongqi E-LS, но седан имеет менее массивный «гриль» и в целом выглядит изящнее концепта. Салон оформлен строго и современно — лишь хромированная дуга на руле показывает связь Guoya с подчёркнуто старомодным Hongqi L5.

Технические характеристики Hongqi Guoya концерн FAW пока не опубликовал, но на прошлой неделе этот седан всплыл в электронной базе китайского Минпрома (там он, кстати, обозначен как Hongqi L1, коммерческое имя Guoya обнародовано только сегодня), из сертификационного досье мы узнали, что Guoya будет оснащаться гибридными силовыми установками на основе наддувных бензиновых двигателей собственной разработки FAW — 3,0 л V6 (394 л.с.) и 4,0 V8 (490 л.с.).

Характеристики гибридной надстройки пока не раскрыты.

В Китае Hongqi Guoya составит конкуренцию первой гибридной модели из лакшери-линейки Mercedes-Maybach — седану S 580 e, который был сделан специально для Китая и справил премьеру в феврале этого года. У Guoya есть хорошие шансы появиться в России и стать здесь новым флагманом Hongqi, младший седан Hongqi H9 уже успешно заменил в корпоративных парках многие износившиеся и лишённые официальной сервисной поддержки представительские Мерседесы.