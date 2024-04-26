Автоэксперт назвал семь средств по уходу за машиной весной

Совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service (Калуга) Евгений Евтеев рассказал "Российской газете" о том, как привести в порядок кузов после весны. По его словам, основная причина появления коррозии на кузове автомобиля - это воздействие влаги и грязи. Чаще всего от коррозии страдает нижняя часть автомобиля.

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"Во время эксплуатации на автомобиль летит дорожная пыль и грязь, которые являются абразивом. В составе дорожной пыли часто не только песок, химические реагенты, но и металлическая стружка. Она появляется, например, от эксплуатации тормозных колодок. Все это попадает на лакокрасочное покрытие авто, портит покрытие. Далее сколы, царапины и трещины разъедаются, подвергаются коррозии.

Перечислю основные действия по уходу за кузовом, которые рекомендую проводить после суровой зимы и грязной, пыльной весны.

1. Мойка подкапотного пространства

Это очень важная процедура по уходу за автомобилем. Например, грязь, которая находится на блоке цилиндров, нарушает температурный режим работы двигателя, мешает его эффективному охлаждению. После мойки подкапотного пространства температура работы двигателя может уменьшится на несколько единиц, а в некоторых случая и на десятки градусов.

2. Очистка дренажей в моторном отсеке

При сильном загрязнении дренажных отверстий повышается риск попадания влаги в салон автомобиля, а после - образования коррозии и даже появления вредных бактерий. Поэтому тщательная очистка дренажей необходимо проводить хотя бы один раз в год.

3. Мойка радиаторов

Грязный радиатор не способен достаточно эффективно отводить тепло от мотора и рассеивать его в окружающей среде. Наиболее неприятный итог - перегрев двигателя, с последующей деформацией головки блока цилиндров, c появлением задиров на деталях цилиндропоршневой группы, клином и даже сломанным коленвалом.

4. Консервация подкапотного пространства

Когда подкапотное пространство автомобиля прошло водные процедуры и грязь устранена, я рекомендую, обязательно зафиксировать данный результат консервантом. Благодаря специальному составу каждая деталь авто будет защищена от впитывания грязи в пластик и резину. Тем самым будет значительно облегчен уход за авто в дальнейшем. Всю грязь легко можно будет смыть водой, так как она будет на поверхности.

5. Очистка кузова от металлических вкраплений, колодочной пыли, битума и смолы

Эта процедура важна по двум причинам. Во-первых, после глубокой очистки кузова, машина буквально обновляется, то есть для автовладельца будет эстетический эффект. Во-вторых, так мы сохраняем ЛКП в заводском состоянии. Из-за большого количества металлических вкраплений, автомобиль может начать ржаветь, но только уже не изнутри в случае с дренажами, а снаружи.

6. Очистка стекол и зеркал от водного камня (кальция)

Самое важное при управлении автомобилем - это безопасность. Водитель должен четко видеть дорогу в зеркала, его дворники не должны рисовать полосы на лобовом стекле или размывать видимость.

Поэтому рекомендую пред летним сезоном тщательно почистить все стекла и зеркала заднего вида специальным составом от налета кальция (водного камня). После очистки для улучшения видимости на дороге требуется заменить дворники и нанести на стекла состав "Антидождь". Благодаря этому составу на стекле не будет создаваться водной пленки, капли не будут задерживаться на стекле, а будут скатываться потоком ветра на минимальной скорости.

7. Химчистка салона

Важно после зимы и особенно грязной весны тщательно убраться в автомобиле. Можно провести хотя бы химчистку водительского места. Дело в том, что зимой весь реагент и соль, которыми посыпают дороги, копится в ковре автомобиля. При повышении температуры воздуха на улице, все это начнет нагреваться, вредные пары будут попадать в организм человека. Устранить вредные частицы с ковров и салона можно с помощью хорошей профессиональной чистки", - отметил специалист.