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Стартовало обсуждение новых справочников средней стоимости запчастей по ОСАГО

Стартовало общественное обсуждение новых справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ по ОСАГО. Актуализированные версии этих справочников выложены для проверки на сайте Российского союза автостраховщиков.

Стартовало обсуждение новых справочников средней стоимости запчастей по ОСАГО
© Российская Газета

Как сообщил президент РСА Евгений Уфимцев, 12 апреля 2024 года было опубликовано указание Центробанка, которое внесло изменения в Единую методику оценки стоимости запчастей. В РСА уже комментировали эти изменения. Они не касаются сроков поставок запчастей. Они касаются исключительно оценки стоимости запчастей в связи с изменением условий логистики при их доставке.

Евгений Уфимцев пояснил, что сейчас средняя стоимость запчасти в регионе определяется путем умножения базовой цены, которая определена по ценам, собранным в Москве, на региональный коэффициент, который рассчитан по результатам сбора цен в регионах России.

"В действовавшей ранее редакции Единой методики установлено, что срок доставки в пределах Москвы (как базового региона) не превышает 14 календарных дней. Теперь же срок доставки запчастей увеличен до 30 дней в базовом регионе. При этом срок доставки запчасти из базового региона в иной субъект РФ не может превышать 7 календарных дней от срока доставки в базовый регион", - напомнил Евгений Уфимцев.

Действующие сейчас справочники вступили в силу 19 марта 2024 года. В них средняя стоимость запчастей снизилась на 0,6% по сравнению с ценами в справочнике версии от 19 декабря 2023 года. Публичная проверка новых справочников завершится 15 мая 2024 года.

Автоэксперт
Евгений Уфимцев
Банк России