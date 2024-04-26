Стартовало обсуждение новых справочников средней стоимости запчастей по ОСАГО

Стартовало общественное обсуждение новых справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ по ОСАГО. Актуализированные версии этих справочников выложены для проверки на сайте Российского союза автостраховщиков.

Как сообщил президент РСА Евгений Уфимцев, 12 апреля 2024 года было опубликовано указание Центробанка, которое внесло изменения в Единую методику оценки стоимости запчастей. В РСА уже комментировали эти изменения. Они не касаются сроков поставок запчастей. Они касаются исключительно оценки стоимости запчастей в связи с изменением условий логистики при их доставке.

Евгений Уфимцев пояснил, что сейчас средняя стоимость запчасти в регионе определяется путем умножения базовой цены, которая определена по ценам, собранным в Москве, на региональный коэффициент, который рассчитан по результатам сбора цен в регионах России.

"В действовавшей ранее редакции Единой методики установлено, что срок доставки в пределах Москвы (как базового региона) не превышает 14 календарных дней. Теперь же срок доставки запчастей увеличен до 30 дней в базовом регионе. При этом срок доставки запчасти из базового региона в иной субъект РФ не может превышать 7 календарных дней от срока доставки в базовый регион", - напомнил Евгений Уфимцев.

Действующие сейчас справочники вступили в силу 19 марта 2024 года. В них средняя стоимость запчастей снизилась на 0,6% по сравнению с ценами в справочнике версии от 19 декабря 2023 года. Публичная проверка новых справочников завершится 15 мая 2024 года.