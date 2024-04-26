Эксперт дал советы по выбору автомобиля с пробегом

Выбирая подержанный автомобиль, важно всегда изучать историю владения им и обращать внимание на несколько других моментов, включая цену и техническое состояние. Об этом в беседе с «Лентой.ру» директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник.

«Например, средняя стоимость пятилетнего авто составляет около 2,5 млн рублей, и, если продавец утверждает, что продает не битый и не затопленный автомобиль по цене существенно ниже рыночной, от покупки стоит отказаться. Также подозрение должно вызвать идеальное состояние подкапотного пространства: возможно, перед продажей его приводили в порядок, чтобы скрыть такие последствия интенсивной эксплуатации, как подтеки масла», — предостерег Максим Солодовник.

Чтобы не попасть в подобного рода «ловушку» и не столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта вскоре после покупки, эксперт посоветовал обязательно провести тщательную диагностику автомобиля в сервисном центре.

Кроме того, необходимо внимательно изучить историю владения автомобилем. К примеру, если раньше он использовался в такси, каршеринге или другом корпоративном парке, на его ликвидность рассчитывать не стоит — из-за больших пробегов такие машины, как правило, оцениваются гораздо ниже «рынка», пояснил специалист.