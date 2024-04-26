Автоэксперт назвал основной минус автомобиля Lada Niva Travel

Одним из самых больших минусов внедорожника Lada Niva Travel 2024 модельного года является отсутствие антиблокировочной системы тормозов (ABS) от Bosh. Об этом заявил автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов. Ее перестали устанавливать из-за ухода поставщиков с российского рынка.

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«Главной проблемой стала потеря электронных блоков управления и блоков ABS от Bosch. Временно автомобили сходили с конвейера со старыми блоками Евро-2 и обычным распределителем тормозных усилий. Но сейчас и то, и другое производит отечественная компания «Итэлма»», — говорится в сообщении.

Еще один минус Lada Niva Travel 2024 модельного года — отсутствие подушек безопасности. Из-за этого установлен другой руль. Такой же, что когда-то стоял на первой Chevrolet Niva и Lada Kalina. На месте пассажирской подушки пока заглушка. Но скоро будут устанавливаться подушки из НАМИ.

Кроме того, еще одной проблемой с уходом различных поставщиков стала сократившаяся гамма цветов. На то, чтобы переналадить окрасочную линию с использованием лакокрасочных материалов от новых поставщиков, нужно время.

До этого Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщал, что на ВАЗе решили снабдить новый кроссовер на баз Lada Vesta китайской панорамной крышей. Под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

Также готовность новой модели Lada Iskra оценивается в пределах 80%. В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Полная гамма кузовных модификаций новинки включает три версии.