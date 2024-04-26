Запущено обсуждение новых справочников стоимости запчастей по ОСАГО

Российский Союз Автостраховщиков выложил актуализированные версии справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ. В справочниках учтены новые требования, утверждённые Банком России.

О старте актуализации справочников ОСАГО сообщила «Российская газета» со ссылкой на РСА. По данным источника, новые справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ составлены с учётов изменений в Единую методику оценки стоимости запчастей, одобренных ЦБ.

Соответствующее указание Банка России было опубликовано 12 апреля 2024 года. Изменения касаются оценки стоимости запчастей в связи с изменением условий логистики при доставке запчастей.

«В настоящее время средняя стоимость запчасти в регионе определяется путём умножения базовой цены, которая определена по ценам, собранным в Москве, на региональный коэффициент, который рассчитан по результатам сбора цен в субъектах Российской Федерации. В действующей ранее редакции Единой методики Банка России установлено, что срок доставки в пределах Москвы (как базового региона) не превышает 14 календарных дней. Теперь же срок доставки запчастей увеличен до 30 дней в базовом регионе. При этом срок доставки запчасти из базового региона в иной субъект РФ не может превышать семи календарных дней от срока доставки в базовый регион», – конкретизировал глава РСА Евгений Уфимцев.

Актуальные справочники вступили в силу 19 марта 2024 года. Проверка новых справочников завершится 15 мая 2024 года.

Ранее, напомним, стало известно, что таксисты начали оформлять ОСАГО чаще. Количество оформленных полисов выросло на 39%.