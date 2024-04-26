Раскрыты сроки начала продаж обновленного Omoda C5 в России

Китайский производитель анонсировал скорое появление на российском рынке рестайлинговой версии популярного кроссовера. Новинка обзаведётся переработанными внешним и внутренним оформлением, а также расширенным перечнем опций.

Внешне автомобиль стал более похож на электрический «паркетник» E5. У электро-кросса, напомним, вместо фирменной безрамочной решётки радиатора установлена сплошная панель сложной формы, также модель обзавелась более узкой оптикой и логотипом с подсветкой.

По предварительным данным, салон новинки также будет кардинально переработан. Селектор трансмиссии будет располагаться на рулевой колонке, а на передней панели установят изогнутый монитор диагональю 24,6 дюймов. Помимо этого, модель обзаведётся слотом беспроводной зарядки смартфона мощностью 50 Вт и интегрированной системой охлаждения.

По предварительным данным, дилеры Omoda уже начали получать первые экземпляры обновлённого кроссовера C5. Продажи автомобиля в России стартуют летом 2024 года.

Ранее стало известно, что на Пекинском автосалоне китайский производитель представит новый кроссовер Omoda C7, который в линейке марки займёт место флагмана. Мировой дебют автомобиля состоится 28 апреля 2024 года. Предполагается, что автомобиль доберётся до России до конца 2024 года.