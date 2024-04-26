В России на 30% выросли цены на обслуживание автомобилей

Средний чек за обслуживание и ремонт автомобилей в России за I квартал 2024 года увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,4 тыс. рублей. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

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«Есть несколько причин увеличения среднего чека. Самое главное – автовладельцы покупают больше услуг и запчастей, то есть продолжает меняться структура среднего чека. Ремонты становятся сложнее, на их выполнение требуется больше времени. Количество нормо-часов на одного клиента выросло на 12% в первом квартале», – сказала Овчинникова.

По ее словам, эксплуатируемый парк авто в стране стремительно стареет, новые машины могут позволить себе не многие, водители стремятся продлить «жизнь» своих автомобилей и вкладываются в серьезный ремонт. Из-за этих же целей – сохранить и продлить жизнь машин, автовладельцы в целом стали более внимательны к прохождению регулярного техобслуживания.

На стоимости обслуживания сказывается и высокий спрос на автосервисные услуги в России, в стране не хватает автосервисов. Кроме того, из-за острого кадрового кризиса в отрасли растет и стоимость оплаты труда специалистов автосервиса. Также в первом квартале немного увеличилась и средняя цена запчастей.