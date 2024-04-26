Ferrari зарабатывает на каждой машине в 16 раз больше BMW

Это лучший результат в отрасли, причем далеко позади остались такие именитые марки, как Porsche и BMW, объемы которых существенно выше. Например, чтобы заработать те же 118 тысяч евро (11,6 млн рублей), «Порше» нужно продать больше пяти автомобилей, BMW — 16, а Mercedes-Benz — 17. Результат General Motors — это 70 машин, Great Wall — 415.

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Компания Ferrari в 2023 году усилила свои позиции как лидера люксового сегмента и смогла продать 13 663 автомобиля, заработав в общей сложности 5,97 миллиарда евро. Как стало известно «Мотору», каждая машина принесла итальянской марке 118 тысяч евро, на 25 600 евро больше, чем в 2022-м. В основном тут заслуга Ferrari Purosangue, а также флагманского гибрида SF90 Stradale.

Понять, насколько много Ferrari зарабатывает на каждом автомобиле, поможет рейтинг Car Industry Analysis. Так, чтобы получить такую же сумму, Porsche необходимо продать не одну, а 5,2 машины, так как с каждой фирма получает 22 800 евро. Другим компаниям требуется ещё больше: BMW — 16 автомобилей, Tesla — 27, Volvo — 47, а «Форду» — больше сотни. Последнее место в списке Car Industry Analysis занимает Great Wall с результатом 415 машин.

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В 2024-м Ferrari может установить новый рекорд. Всё благодаря трем новинкам. Первая — это флагманский суперкар с гибридной силовой установкой на базе V6, которую уже используют на 296 GTB. Вторая — преемник «атмосферного» 812 Superfast. О третьей ничего не известно, хотя инсайдеры предполагают, что речь идет либо об эксклюзивной модели по типу спидстера Monza, либо об особой модификации кроссовера Purosangue.