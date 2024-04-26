$92.13-0.3798.71-0.20
Войти в почту

Ferrari зарабатывает на каждой машине в 16 раз больше BMW

Это лучший результат в отрасли, причем далеко позади остались такие именитые марки, как Porsche и BMW, объемы которых существенно выше. Например, чтобы заработать те же 118 тысяч евро (11,6 млн рублей), «Порше» нужно продать больше пяти автомобилей, BMW — 16, а Mercedes-Benz — 17. Результат General Motors — это 70 машин, Great Wall — 415.

Ferrari зарабатывает на каждой машине в 16 раз больше BMW
© Motor.ru

Компания Ferrari в 2023 году усилила свои позиции как лидера люксового сегмента и смогла продать 13 663 автомобиля, заработав в общей сложности 5,97 миллиарда евро. Как стало известно «Мотору», каждая машина принесла итальянской марке 118 тысяч евро, на 25 600 евро больше, чем в 2022-м. В основном тут заслуга Ferrari Purosangue, а также флагманского гибрида SF90 Stradale.

Понять, насколько много Ferrari зарабатывает на каждом автомобиле, поможет рейтинг Car Industry Analysis. Так, чтобы получить такую же сумму, Porsche необходимо продать не одну, а 5,2 машины, так как с каждой фирма получает 22 800 евро. Другим компаниям требуется ещё больше: BMW — 16 автомобилей, Tesla — 27, Volvo — 47, а «Форду» — больше сотни. Последнее место в списке Car Industry Analysis занимает Great Wall с результатом 415 машин.

© Car Industry Analysis

В 2024-м Ferrari может установить новый рекорд. Всё благодаря трем новинкам. Первая — это флагманский суперкар с гибридной силовой установкой на базе V6, которую уже используют на 296 GTB. Вторая — преемник «атмосферного» 812 Superfast. О третьей ничего не известно, хотя инсайдеры предполагают, что речь идет либо об эксклюзивной модели по типу спидстера Monza, либо об особой модификации кроссовера Purosangue.

Автоэксперт
Ferrari 250
Volvo
Ferrari
BMW
Tesla
Mercedes-Benz
Porsche
Ferrari
Ford
General Motors