XPeng планирует построить новый завод в Европе

Китайская компания XPeng, известная своими инновациями в сфере электромобилей, объявила о планах строительства производственных мощностей в Европе. Этот шаг направлен на усиление международного присутствия компании и увеличение продаж на европейском континенте, где XPeng планирует интегрировать свои передовые технологии в области программного обеспечения и искусственного интеллекта.

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Президент компании Брайан Гу подчеркнул, что текущие экспортные объемы компании скромны, но изменения в европейском законодательстве требуют пересмотра стратегии для усиления конкурентных позиций. Он отметил, что компании необходимо адаптироваться к новым условиям, чтобы успешно конкурировать на европейском рынке, сообщает SPEEDME.RU.

Планы XPeng по экспорту вызвали обсуждения в Европе и США, где на китайских производителей электромобилей возложены обвинения в использовании избыточных производственных мощностей, что привело к началу расследования Европейской комиссией. В ответ на обвинения Китай заявил о протекционизме этого расследования. В планах XPeng не только строительство новых производственных объектов, но и расширение продуктовой линейки в Германии, Нидерландах, Норвегии, а также запуск продаж во Франции, Италии и Великобритании. По словам Гу, доля международных продаж в общем объеме доходов компании может вырасти до 10 процентов в этом году, что значительно превышает показатели прошлого года.