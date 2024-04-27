Врач объяснил, почему водителям с депрессией нельзя садиться за руль

Водителям с депрессией нельзя садиться за руль из-за сниженной скорости реакции. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Водители с депрессией имеют высокий риск попасть в ДТП, поскольку у них зачастую наблюдается заторможенная моторная функция. Это влияет на манеру вождения. Человек с депрессией испытывает вялость и становится невнимательным. Автомобилист с депрессией может и вовсе не замечать, что происходит вокруг него», — пояснил врач.

Фомин отметил, что состояние психики человека с депрессией может приводить к опасным ситуациям на дорогах. В связи с этим врач порекомендовал водителям с поставленным диагнозом пересесть на общественный транспорт.