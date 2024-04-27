Европротокол теряет актуальность

Водители перестают оформлять ДТП по упрощённой схеме. Это стало следствием подорожания запасных частей и опасений, что страховая компания неправильно рассчитает компенсацию. В этом случае денег на ремонт не хватит.

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О снижении популярности европротокола сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД. В ведомстве связывают динамику с опасениями со стороны водителей. Страховщики, со своей стороны, объясняют тренд эффективной борьбой с мошенниками, а независимые эксперты – с потерей доверия россиян к ОСАГО.

Пик популярности европротокола, по подсчётам Научного центра безопасности дорожного движения МВД, пришёлся на 2021 год (40%). Сейчас этот показатель упал до 34%.

По европротоколу можно получить компенсацию ущерба на сумму до 400 тыс. руб. при отсутствии разногласий между участниками аварии и фиксации обстоятельств происшествия в приложении. В других случаях максимальная сумма составляет 100 тыс. руб. Также европротокол не применяется, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств или если одна из двух машин скрылась.

Ранее стало известно, что запущено обсуждение новых справочников стоимости запчастей по ОСАГО. С учётом новых требований.