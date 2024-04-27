Что делать, если заправились некачественным бензином

То, что в автомобиль на заправке было залито некачественное топливо, можно понять почти сразу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на технического тренера международной сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

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«Если водитель заметил преждевременный выход из строя свечей зажигания в комплекте с неровной работой двигателя, снижением динамики, то вероятность плохого бензина высока. Чаще всего свечи будут в нагаре красноватого оттенка. Еще один распространенный признак — машина при разгоне будто захлебывается. Это происходит из-за отказа экологической системы автомобиля, что является следствием использования некачественного топлива», — сказал Пономарев.

По словам эксперта, если после заправки обнаружился хотя бы один из описанных симптомов, следует заглушить мотор, вызвать эвакуатор и добраться до ближайшего сервиса. Там взять заключение о неполадках. В случае желания обратиться в суд, необходимо уведомить руководство АЗС о факте заправки плохим топливом. Затем взять пробы топлива на заправке и из топливного бака и отправить их на экспертизу. Далее получить акт дефектовки в сервисе. Затем составляется письменная претензия с приложением акта дефектовки и результатами исследования проб топлива.

До этого стало известно, что если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще полностью забыть и не проводить эту процедуру, владелец автомобиля может столкнуться с несколькими проблемами, например повышенным расходом топлива или полным выходом агрегата из строя. Водитель ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях, то есть появятся рывки, пробуксовки, существенно упадет динамика. Если речь идет о механической трансмиссии, то увеличится расход топлива, при непрогретом двигателе и коробке вы почувствуете тугое включение передач.