В России построили Nissan Z для профессионального дрифта

Команда Takayama Forward Auto провела официальную презентацию нового автомобиля знаменитого топ-пилота Георгия Чивчяна. Гоча, четырёхкратный чемпион RDS GP, двукратный чемпион Интерконтинентального кубка FIA по дрифту, участник D1GP, европейского Drift Masters European Championship и американского Formula Drift, традиционно выступает на Nissan Silvia S15, но к сезону 2024 команда построила для него проект на новой платформе. Forward Racing RZ34-001 - первый в России профессиональный гоночный автомобиль для дрифта на базе Nissan Z (RZ34).

Презентация состоялась в Москве на территории техмаркета «Вираж». Команда разместила здесь целых пять своих автомобилей: Nissan GT-R R35, подготовленный специально для участия в международных соревнованиях, Nissan Silvia S15 Тимофея Добровольского, Silvia S15 Романа Тиводара, новый автомобиль Георгия Чивчяна, а также Silvia S15 Гочи, которая в этом сезоне станет для него запасной машиной.

© Светлана Парфенова

Nissan Z (также известен, как Nissan 400Z) – передовая современная машина. И очень редкая во всём мире.

© Светлана Парфенова

А самое главное в этом кузове то, что здесь очень крепкая рама, а в дрифте это действительно важно.

© Светлана Парфенова

Взяв за базу гражданский автомобиль, команда Takayama Forward Auto спроектировала профессиональный гоночный болид для дрифта.

© Светлана Парфенова

Представил новый проект сам Георгий Чивчян – пилот и основатель команды.

© Светлана Парфенова

Под капотом разместили двигатель 2JZ-GTE Billet Block с турбиной Precision 6870. Блок управления двигателем MoTeC M1. Мощность 970 л.с.

© Светлана Парфенова

В качестве топлива используется специализированное BRFuel E85+.

© Светлана Парфенова

В салоне, естественно, каркас безопасности, а также спортивное сиденье Bride с ремнями Schroth, руль Tanida и торпедо Forward Racing carbon fiber.

© Светлана Парфенова

В качестве панели приборов выступает дэшборд MoTeC C127.

© Светлана Парфенова

В автомобиле используется 4-ступенчатая секвентальная коробка передач Gearset, сцепление OS Giken, кардан и привода Driveshaft, спортивный редуктор Winters.

© Светлана Парфенова

Автомобиль облачён в боди-кит Monsterservice, созданный специально для этого проекта.

© Светлана Парфенова

Развесовка автомобиля получилась следующая: передняя ось 55% задняя ось 45%.

© Светлана Парфенова

Предсезонные тесты показали, что машина стабильно ведёт себя на дороге, имеет хороший зацеп и очень быстрая.

© Светлана Парфенова

Увидеть Forward Racing RZ34-001 можно будет на первом этапе Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP).

© Светлана Парфенова

Он состоится уже на этой неделе: 28-29 апреля на подмосковном автодроме Moscow Raceway.