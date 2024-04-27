Лучшие автомобили для дачников

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование и выяснило, что лучшим автомобилем для дачи является кроссовер. В опросе приняли участие более 3 тыс. человек.

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«Выяснилось, что лучшим автомобилем для дачи более 40% респондентов считают внедорожник или кроссовер, мотивируя это тем, что на дачных массивах не везде хорошие дороги», — говорится в сообщении.

Кроме того, 20,6% участников опроса уверены, что для дачи больше всего подходит универсал повышенной вместимости. Более 15% опрошенных считают, что для поездок на дачу сгодится обычный легковой автомобиль. За пикап проголосовали 12% респондентов. Минивэны указали 9,6% опрошенных. Меньше всего «голосов» получили фургоны – только около 2% автовладельцев.

До этого стало известно, что в марте 2024 года больше всего в нашу страну было импортировано кроссоверов Geely Monjaro.

Так, в первый месяц весны в Россию было завезено 6,4 тыс. кроссоверов Geely Monjaro. На втором месте по этому показателю находится Chery Tiggo 7 PRO Max — 5,2 тыс. машин. Третье место у Сhery Tiggo 4 PRO — 5 тыс. автомобилей.

Следом идет Omoda C5 с результатом 2,9 тыс. машин, а замыкает пятерку лидеров Haval Jolion, которых привезли 2,7 тыс. автомобилей. Стоит отметить, что производство последней модели также организовано на заводе Haval в Тульской области.