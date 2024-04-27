Музей ЗИЛ будет закрыт

Выставка в Сокольниках завершит работу 12 мая 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте музея. Продолжение работы невозможно в связи с многократным подорожанием арендной платы за помещение.

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Музей ЗИЛ в Сокольниках прекратит работу 12 мая. Выставка начала работу в 2017 году, вход на экспозицию бесплатный.

Закрытие выставки связано с многократным увеличением арендной платы: собственник помещения поднял её в пять раз. В экспозиции присутствуют грузовики АМО Ф-15, ЗИС-5, автобус ЗИЛ-127, микроавтобус ЗИЛ-118 «Юность» и бронемашины «Каратель». Также представлена спецтехника специального конструкторского бюро ЗИЛ, опытные и серийные двигатели. Часть машин уже перевезена в музей при автобусном парке №1 Санкт-Петербурга.

«Мы открыли этот небольшой музей прежде всего для того, чтобы вы, придя в него, ощутили мощь и силу нашей страны, её прошлого, настоящего и будущего. Завод – это почти вся жизнь для десятков тысяч работников, их детей и внуков, это воспоминания о юности и гордость за общее дело. Сохраняя историю, передавая её своим детям, мы учим их работать над ошибками, которые совершили взрослые, и идти вперед, основываясь на опыте предыдущих поколений», – пояснили в пресс-службе музея.

Ранее, напомним, стало известно, что Музей транспорта Москвы отреставрирует ещё 13 экспонатов. Названы самые сложные в восстановлении машины.