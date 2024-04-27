На продажу выставили Daimler Majestic, который использовала Королева Елизавета II

На продажу на онлайн-аукционе Bonhams выставили седан Daimler Majestic, который использовала Королева Елизавета II.

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Автомобиль был изготовлен по индивидуальному заказу королевы Елизаветы II. Он прошел проверку в Jaguar Land Rover 14 марта 2001 года, но первая регистрация для движения по дорогам была сделана лишь спустя 3 месяца. Эта задержка произошла потому, что автомобиль нуждался в испытаниях длиной 4000 километров, чтобы убедиться, что все детские болячки были устранены.

Сертификат наследия Jaguar подтверждает, что этот экземпляр использовался Королевой Елизаветой II, а также в качестве королевской вспомогательной машины, что объясняет выбор шасси с длинной колесной базой. У автомобиля также было несколько других уникальных аксессуаров, включая охранные и конвойные фонари и, конечно же, знаменитый лоток для сумочек, встроенный в подлокотник между двумя передними сиденьями.

В 2007 году, через 6 лет службы в королевской семье, Daimler был возвращен Фонду Jaguar Daimler Heritage Trust. Его пробег составляет всего 26 тысяч километров. После этого автомобиль хранился в отапливаемом гараже.

Ее Величество предпочитала оттенки темно-зеленого цвета для своих автомобилей, поэтому для кузова Daimler Majestic был выбран British Racing Green. Внешне королевский экземпляр практически не отличался от обычных Daimler Majestic LWB, за исключением фонарей безопасности, которые по-прежнему функционируют по назначению.

Элегантный и роскошный интерьер – вот что делает этот автомобиль уникальным. Бежевая кожа и зеленый ковер — приятное сочетание. В спинках передних сидений расположены деревянные складные столики для пикника, а в центре — уникальная полка для сумок. Оригинальные коврики из овечьей шерсти, установленные как спереди, так и сзади.

Спереди, над телефоном, там где должна быть пепельница, располагается блок с кнопками в духе Джеймса Бондеса для включения мигающих синих стробоскопов, попеременно мигающих фар и специальных синих опознавательных огней под зеркалом заднего вида. Это охранные фонари, используемые при движении в колонне с королевским эскортом.

По заказу Ее Величества приборная панель покрыта кожей цвета British Racing Green. На передней панели также имеется серебряная табличка с указанием происхождения автомобиля и того, что он находился в личном автомобиле Ее Величества с июня 2001 года по июль 2006 года.

В багажнике находится полноразмерное запасное колесо, а также место, которое, вероятно, использовалось для специального радио- и телефонного оборудования, необходимого для того, чтобы королева была в тесной связи со своими необходимыми контактами. Состояние багажника такое же великолепное, как и состояние салона.

V8 был лучшим двигателем в линейке двигателей, предлагаемых для модели, со стальными гильзами цилиндров. В сочетании с 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач силовая установка выдавала около 280 л.с. и могла разогнать автомобиль с места до 96 км/ч примерно за 7 секунд. Максимальная скорость достигал 240 км/ч.

Этот несравненный Daimler с уникальной историей, несомненно, станет выдающимся дополнением к любой коллекции. Он будет продаваться без резерва с ожидаемой ценой продажи от 35 000 до 60 000 фунтов стерлингов (от 4 до 7 млн рублей).