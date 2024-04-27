Изучаем руководство 1917 года по починке автомобильных шин каучуком

Сегодня при проколе колеса у автомобилистов есть масса выходов: поставить «запаску» и доехать до ближайшего шиномонтажа, вызвать выездного мастера и даже самостоятельно поставить жгут. Но 107 лет назад такого разнообразия сервисов для водителей не было, да и сами шины не поражали своей надёжностью и могли испортиться даже от наезда на стекло. Поэтому шофёрам не лишним было знать тонкости самостоятельного ремонта колёс. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto также смогла узнать рецепты приготовления каучуковых замазок и клея.

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«Каучук есть естественный и искусственный. Естественный каучук добывается из каучукового дерева: обильно вытекающий из надрезов молочный сок и есть каучук», — пишет автор, Ф. Люблинский.

После получения молочного сока жидкость подвергают обработке, в результате чего она сгущается, а гниения позволяет избежать центрифуга, после которой непосредственно каучук отделяется от лишних примесей и остаётся чистым и без запаха.

Искусственный каучук приготовляется следующим путём: берут шкурки зайцев или кроликов, очищают, сгоняют волосы известковой водой и укладывают в автоклав с 5% по весу сырого глицерина и некоторым количеством воды до полного растворения. В результате получается густая клейкая жидкость, которую высушивают или подвергают следующей операции: три части этой массы добавляют к трём частям глицерина и помещают в водяную или паровую ванну, после чего добавляют ¼ части раствора двухромокалиевой соли, выливают в форму и дают высохнуть.

Отмечается, что в темноте процесс идёт быстрее, а в результате получается материал, по своим свойствам похожий на вулканизированный каучук. При изменении состава и технологии просушки может получиться отличный результат. Например, более жёсткий роговый каучук. А если подмешать красящие вещества, то получится имитация кораллов, малахита и других оттенков.

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Если выделываемые предметы должны обладать большей упругостью и сопротивляться давлению, как, например, колёсные шины, то берут только одну часть глицерина и подмешивают к составу одну четверть части пробковых обрезков.

В книге говорится, что покрышки делают из лучших материалов, так как они часто подвергаются порче от острых камней, железа, стекла и другого мусора на дороге. Из проколов выходит воздух, что делает шины непригодными для дальнейшей езды.

«Это неудобство может каждый сам легко устранить с помощью каучуковой эмали, которая приготовляется так: берут хороший каучук, разрезают его на мелкие кусочки, кладут в стеклянную посуду и обливают сернистым углеродом. После некоторого времени при тщательном взбалтывании каучук растворяется и в посуде получается густая тягучая жидкость в виде сиропа. Жидкость эту разливают в свинцовые трубочки, наподобие тех, в какие разливают различные эмалевые краски», — говорится в книге.

Для ремонта шины сначала место прокола тщательно промывают водой и напильником, после чего наносят на участок заранее подготовленную смесь. Следом на повреждённую покрышку прижимают заплатку или плотной ткани или парусины, обработанной тем же составом.

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После полного высыхания заплатка намертво склеивается с колесом и его можно накачивать и ставить обратно на автомобиль.

Помимо этого, в издании приводится рецепт приготовления каучуковой замазки для шин, однако не уточняется, зачем он нужен. По предварительным данным, сегодня аналоги самодельной замазки — это герметики, которые используются для герметизации щелей между диском и покрышкой.

Для изготовления состава нужно взять 5 частей шерлака (смолы), 5 частей гуттаперчи (смола, сходная по составу с натуральным каучуком), растапливают и, постоянно помешивая, добавляют по половине части серного цвета и сурика в порошке. Этот состав нужно применять в жидком виде.

Второй рецепт описывает процесс приготовления студённобразной массы, которую при применении нужно разбавить бензином. Для этого надо взять 2 части каучука и мелко нарезать, добавить 20 частей бензола и убрать в помещение с температурой не менее 30 градусов.

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«Всякий должен знать, что вещества, входящие в состав различных жидкостей для починки галош и шин, бывают очень сильны и ядовиты, с ними нужно обращаться аккуратно и осторожно. Вещества эти следующие: серный углерод, сернистый эфир, хлороформ и прочие», — подчеркнул Люблинский.

Автор пишет, что любые работы с этими веществами должны проводиться только днём и в помещениях с хорошей вентиляцией, а хранить их надлежит исключительно в шкафах. Кроме того, при работе с ядовитыми жидкостями нужно соблюдать чистоту.

При работах необходимо иметь напильник, наждачную бумагу разных номеров, 2—3 кисти, старую резину, парусину или тряпки прочного холста, необходимые для починки непромокаемых тканей. Кисти после употребления надо класть в бензин, чтобы они не засохли и очистились от мазей, лаков и клеев.

Полностью ознакомиться с книгой «Заливка резиновых галош, велосипедных и автомобильных шин» от 1917 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

Кроме того, в книге описаны рецепты по созданию специальных смесей для ремонта галош, а также процесс приготовления непромокаемых ткани и бумаги. Этот же способ может подойти для придания соответствующих свойств соломенным шляпкам и зонтам.