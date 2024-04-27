Тест-драйв нового Duster: это огромный скачок вперед

Эксперты издания L"automobile протестировали первый гибридный Dacia Duster нового поколения и рассказали, чем удивила новинка, а что хотелось бы улучшить.

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Журналисты отметили повзрослевший дизайн кроссовера и отличные пропорции. Новая платформа позволила реализовать не только другой подход ко внешности, но и вывела комфорт на другой уровень: "С момента начала движения становится ясно, что комфорт и ощущения от управления автомобилем совершенно иные. Кажется, Duster преодолел важный рубеж". Комфорт в салоне был повышен благодаря новым сиденьям, но пластик по-прежнему жесткий.

Эксперты похвалили работу подвески, калибровку рулевого управления, которое стало острее (плюс к маневренности), а также деликатную работу системы стабилизации.

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В целом, гибридная трансмиссия Hybrid 140 показала себя отлично с точки зрения энергопотребления и экономии топлива (5,3 л/100 км) и незаметности переключения работы между электромотором и ДВС. Претензия такая же, как и к большей части гибридов: отсутствие резвости при ускорении, когда крохотная батарейка 1.2 кВт·ч исчерпала свой энергетический лимит.

Неубедительным показалось экспертом торможение: "На протестированном кроссовере система помощи при торможении никогда не реагирует одинаково, и измерить давление на педаль, чтобы остановка произошла плавно, непросто, но радует, что тормозное усилие в принципе достаточное".

Главный козырь Dacia Duster - цена, она стартует от 26 600 евро, в то время за соплатформенный Renault Captur просят 28 900 евро.

Новый Duster на некоторых рынках уже дебютировал по брендом Renault.