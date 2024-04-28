Эксперт рассказал, что будет с автомобилем, если долго не менять антифриз

Использование отслужившего свой срок антифриза может привести к серьезным проблемам в автомобиле. Как рассказал "Газете.ru" директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий, это грозит перегревом двигателя или тем, что система охлаждения может замерзнуть.

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Отработанный антифриз теряет теплопередающие свойства. Это может привести к серьезным повреждениям мотора. Если регулярно не менять антифриз, есть высокий риск, что на деталях системы охлаждения (в радиаторе, водяном насосе, блоке цилиндров) образуется коррозия.

Эксперт отметил, что в холодном климате антифриз нужен для того, чтобы система охлаждения не замерзала. Старый антифриз теряет свои свойства, а это грозит тем, что система замерзнет.

Сколько может служить антифриз? Это зависит от его типа, а также от рекомендаций производителя автомобиля. В среднем замену нужно производить каждые 2-5 лет.

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