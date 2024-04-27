Насколько подорожает Lada Vesta: прогноз дилеров

Накануне глава АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал очередное повышение цен на автомобили Lada в мае. Причины — возросшая себестоимость машин, санкционные риски и усложнившаяся логистика, требующая больших затрат. Насколько вырастут цены, пока неясно, но Соколов обещал удержать рост ниже инфляции. Свои версии высказали дилеры АвтоВАЗа, но пока только об одной модели — флагманской Vesta.

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В мае стоимость Lada Vesta может вырасти на 30-50 тысяч рублей, сообщили несколько дилеров. В одном из автосалонов назвали сумму, на которую подорожает базовый седан, — 30 тысяч рублей. Это подтвердил другой дилер, раскрывший верхнюю планку — 50 тысяч. В других автосалонах точные суммы не раскрыли, но подтвердили, что цены вырастут.

На сегодняшний день самую доступную Vesta в комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором предлагают за 1 239 900 рублей. Это цена с учетом скидки по трейд-ину и программе Lada Finance.

«Топовый» седан со 122-сильным мотором 1.8 стоит 1 885 900 рублей. А за Vesta SW Cross — самую дорогую в семействе — просят от 1 853 900 до 2 127 900 рублей.

Ранее глава АвтоВАЗа рассказал о «пугающем» падении выручки из-за обилия китайских машин на российском рынке. По словам Соколова, китайцы за счет больших скидок «выдавливают» Lada в низкомаржинальный сегмент рынка, где машины приходится продавать дешевле. Исправить ситуацию он предложил очередным увеличением утильсбора, хотя есть мнение, что именно из-за него могли испортиться отношения АвтоВАЗа с Chery.