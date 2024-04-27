Эксперты рассказали, как ухаживать за автомобилем для дачи

В майские каникулы многие россияне отправились на дачу. Эксперты выяснили, какие автомобили лучше всего подходят для таких поездок, и дали советы по уходу за ними.

Как показал опрос, проведенный специалистами агентства "Автостат", лучшим автомобилем для дачи более 40% респондентов считают внедорожник или кроссовер, мотивируя это тем, что на дачных массивах "не везде хорошие дороги".

Практически каждый пятый участник исследования (21%) уверен, что для садово-огородных поездок больше всего подходит универсал повышенной вместимости. Ведь в таких поездках, как правило, нужно не только семью разместить, но и взять "на борт" немало груза. Не видят ничего особенного в подобных поездках более 15% опрошенных, которые считают, что для этого сгодится самый обычный легковой автомобиль. В этом случае главное - чтобы была сама дача, а добраться до нее не проблема.

Отдали свои голоса за пикап более 12% респондентов. Их логика проста: пикап - это, как правило, и внедорожник, и, что самое важное, способен увезти немало груза. Каждый десятый (10%) уверен, что лучше всего для дачных целей подходят минивэны - тогда вся семья сможет разместиться с комфортом. Меньше всего "голосов" получили фургоны - только около 2% автовладельцев думают, что главная задача дачника - перевозка различных грузов, и для того, чтобы отвезти/привезти их, лучше всего подходит именно фургон.

По словам директора компании "ПодборАвто" Дениса Еременко, для поездок на дачу автомобиль должен иметь большой багажник и рейлинги на крыше для перевозки максимального количества рассады, обладать просторным и комфортным салоном с кондиционером, чтобы не помереть от жары в подмосковных пятничных пробках. Идеально подходит универсал или лифтбек, но только для людей с хорошим проездом к дачному участку. Если же до него какое-то расстояние предстоит проехать по бездорожью, то лучше присмотреться к автомобилям с полным приводом: на внедорожнике и рассада спокойно доедет до пункта назначения, и на рыбалку съездить можно и по грибы.

В свою очередь, основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отмечает, что при эксплуатации автомобиля для поездок за город необходимо грамотно его обслуживать: регулярно мыть, особенно днище, не оставляя глину и грязь на элементах подвески и колесных дугах, установить защиту двигателя, коробки передач и других уязвимых компонентов автомобиля.