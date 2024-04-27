Эксперт назвал признаки побывавшего в воде автомобиля

Свидетельством того, что выставленный на продажу автомобиль побывал в воде, являются следы окисления на электрических контактах, отсутствие бумажных технологических наклеек на деталях и остатки воды в скрытых полостях кузова. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«В первую очередь должно насторожить, что машина только после химчистки. Также нужно проверять контакты, предохранители и реле на наличие белого и зеленого налета от окисления. На предмет ржавчины необходимо проверять скрытые полости, где есть соединительные элементы», — перечислил Шелков.

Несмотря на то, что химчистку салона могут сделать и в автомобиле, который в воде не был, полностью очищенный от следов эксплуатации салон должен побудить потенциального покупателя к детальной проверке, добавил эксперт.