Чистка салона авто своими руками: что и как мыть, какие средства купить

Весной надо не только поменять зимние шины на летние, но и уделить внимание салону автомобиля. Ведь наверняка за зиму он испачкался, а на стеклах могли появиться пятна. О том, как самостоятельно вычистить салон от грязи после зимы, — в материале NEWS.ru.

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Что нужно для самостоятельной химчистки салона

Салон автомобиля может испачкаться даже у аккуратного водителя. А уж если у вас есть маленькие дети, то интерьер будет требовать постоянного внимания. Проще всего очистить салон в так называемых детейлинг-центрах, где мастера, используя профессиональное оборудование, могут убрать практически любые пятна на креслах и сделать салон машины «как новый».

При профессиональной химчистке могут использоваться такие методы, как обработка паром, антибактериальная обработка, там часто используют дорогие химические средства и многое другое. Иногда для химчистки даже частично разбирается салон. Однако стоимость такой обработки салона составляет 10–30 тыс. руб. Причем профессиональная химчистка требует еще и немало времени — иногда мастера просят оставить машину на целый день.

И бывают ситуации, когда без профессиональной химчистки не обойтись, — например, самому сложно убрать пятна, которым уже много лет. И все же во многих случаях можно очистить салон своими руками. Что для этого требуется?

Пылесос. Чем мощнее, тем лучше. Он нужен, чтобы убрать пыль, крошки, песок и так далее.

Щетки. Лучше иметь щетки с разной жесткостью.

Тряпки из микрофибры и губки.

Перчатки для рук.

Ведро с водой.

Очищающие средства.

Про последний пункт нужно сказать отдельно. Сейчас в магазинах автозапчастей и на АЗС (или на маркетплейсах) можно купить разнообразные средства для салона. Чтобы максимально эффективно вычистить салон, лучше всего иметь сразу несколько из них.

Пенные очистители салона. Продаются в аэрозольных баллончиках. Нужны для удаления загрязнений на креслах. Средства для очистки ковров.

Средства для очистки пластика.

Средства для очистки окон.

Средства для очистки кожи. Требуются при наличии в машине кожаных кресел. Есть средства для ухода за так называемой экокожей и для натуральной кожи — при покупке на этот момент надо обратить внимание.

Тряпки и губки.

Как чистить салон самому: этапы

После того как вы купили средства для очистки салона, можно приступать к работе (не забудьте надеть перчатки).

Пропылесосьте весь салон, внимание уделите не только креслам, но и полостям на приборной панели, кармашкам в дверях, коврикам, пространству под креслами. Потолок. Начинать обработку салона нужно с потолка — сначала на него наносится пена, а через несколько минут ее надо убрать чистыми тряпками или губками. Очищать потолок рекомендуется от ветрового стекла по направлению к багажнику. Кресла. Схема работы такая же: сначала наносится пенный очиститель, а затем щетками с мягким ворсом, тряпками или губкой протираются сиденья. Если есть застарелые пятна, то их обрабатывают повторно. При этом важно помнить, что от большого количества воды салон чище не станет. Поэтому не надо «разводить сырость». Двери. При очистке дверей важно следить за тем, чтобы вода не попала на кнопки электростеклоподъемников или на пульт регулировки зеркал. Приборная панель. Здесь с водой нужно быть особо внимательным — лучше наносить очищающее средство на губку или тряпку и уже затем аккуратно протирать пластиковые элементы. Использовать жесткие щетки нельзя — можно оставить царапины на пластиковых элементах. Для обработки передней панели лучше использовать специальные средства для очистки пластика. Стекла. Очистить следует внутреннюю поверхность — в первую очередь ветрового стекла. Можно использовать мыльный раствор или обычные средства для мытья окон, которые продаются в магазинах. Коврики, пол, багажник. Можно использовать мыльный раствор или пенные очистители.

После подобной уборки важно тщательно высушить салон. По возможности оставьте автомобиль с открытыми окнами на несколько часов. Помните, что коврики с ворсом не только впитывают грязь и запахи, но и являются благоприятной средой для развития грибка. Поэтому после мойки они обязательно должны быть высушены.

Как очистить воздуховоды

Воздуховоды в машине, откуда поступает горячий или холодных воздух, часто покрываются пылью. Причем достать ее оттуда бывает очень сложно. Некоторые водители очищают воздуховоды специальными «липучками», которые продаются на маркетплейсах, или узкими широкими кисточками.

Однако можно использовать для очистки и пенный очиститель для салона. В этом случае на выключенную машину сначала наносится пена (прямо в воздуховод, где максимальное количество пыли), а затем включается кондиционер на полную скорость — идущий в системе воздух высушит пену и уберет пыль. Для лучшего эффекта лучше прочистить воздуховоды кисточкой.

Надо ли менять фильтр салона

Иногда водители забывают, что менять нужно не только масляный и воздушный фильтр, но и фильтр в салоне. Ведь именно от его состояния зависит, каким воздухом дышат все, кто находится в машине. Фильтры салона обычно стоят относительно недорого, а на многих моделях их замена не требует каких-то профессиональных навыков.

Поэтому при подготовке машины к летнему сезону рекомендуется не только поменять шины и сделать уборку в салоне, но и установить новый фильтр — зимой, когда дороги активно поливают реагентами, фильтр обычно сильно засоряется.