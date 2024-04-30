Что будет, если не менять антифриз в автомобиле

Антифриз, который используется для охлаждения двигателя автомобиля, должен обновляться, чтобы избежать закипания мотора при высоких температурах.

Некоторые производители утверждают, что антифриз может прослужить до 250 000 км без замены, но это не так, а несвоевременная замена жидкости может привести к преждевременной поломке двигателя. Автовладельцы, следующие этим рекомендациям, рискуют нанести ущерб своему автомобилю. Важно помнить, что антифриз играет ключевую роль в работе двигателя и его необходимо заменять своевременно.

Срок службы антифризов определяется их классом: G11 имеет срок службы до 3 лет, G12 — до 5 лет, а G13 — до 10 лет.

Использование утратившего свои свойства антифриза может привести к поломке элементов системы охлаждения, в частности, помпы, что приведет к необходимости ремонта двигателя.

Благодаря ненадлежащему охлаждению, помпа может работать неправильно, что повлечет за собой выход из строя ремня газораспределительного механизма, а в дальнейшем ремонт головки блока цилиндров или двигателя в целом.

При игнорировании замены антифриза также происходит активное образование коррозии на стенах системы охлаждения, что приводит к разрушению металла и засорению каналов продвижения антифриза. В результате этого возрастает вероятность перегрева двигателя, что может привести к серьезным последствиям, включая необходимость капитального ремонта. Коррозией нарушается нормальное функционирование головки блока цилиндров и увеличивается риск возникновения серьезных проблем с двигателем.

При выборе антифриза следует учитывать, что охлаждающая жидкость должна содержать этиленгликоль, дистиллированную воду и различные присадки. Только качественная охлаждающая жидкость способна поддерживать бесперебойную работу двигателя автомобиля.