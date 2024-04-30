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Что будет, если не менять антифриз в автомобиле. Ответ специалиста

Антифриз, который используется для охлаждения двигателя автомобиля, должен обновляться, чтобы избежать закипания мотора при высоких температурах.

Что будет, если не менять антифриз в автомобиле
© ТАСС

Некоторые производители утверждают, что антифриз может прослужить до 250 000 км без замены, но это не так, а несвоевременная замена жидкости может привести к преждевременной поломке двигателя. Автовладельцы, следующие этим рекомендациям, рискуют нанести ущерб своему автомобилю. Важно помнить, что антифриз играет ключевую роль в работе двигателя и его необходимо заменять своевременно.

Срок службы антифризов определяется их классом: G11 имеет срок службы до 3 лет, G12 — до 5 лет, а G13 — до 10 лет.

Использование утратившего свои свойства антифриза может привести к поломке элементов системы охлаждения, в частности, помпы, что приведет к необходимости ремонта двигателя.

Благодаря ненадлежащему охлаждению, помпа может работать неправильно, что повлечет за собой выход из строя ремня газораспределительного механизма, а в дальнейшем ремонт головки блока цилиндров или двигателя в целом.

При игнорировании замены антифриза также происходит активное образование коррозии на стенах системы охлаждения, что приводит к разрушению металла и засорению каналов продвижения антифриза. В результате этого возрастает вероятность перегрева двигателя, что может привести к серьезным последствиям, включая необходимость капитального ремонта. Коррозией нарушается нормальное функционирование головки блока цилиндров и увеличивается риск возникновения серьезных проблем с двигателем.

При выборе антифриза следует учитывать, что охлаждающая жидкость должна содержать этиленгликоль, дистиллированную воду и различные присадки. Только качественная охлаждающая жидкость способна поддерживать бесперебойную работу двигателя автомобиля.

Автоэксперт