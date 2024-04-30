Юрист объяснил, как получить компенсацию за поврежденную на парковке машину

Если хозяину автомобиля удалось установить виновника, причинившего вред его транспортному средству, он может рассчитывать на возмещение ущерба в полном объеме, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, если виновное лицо не было установлено, владелец вправе потребовать возмещения расходов на ремонт от администрации парковки.

В случае установления лица, виновного в причинении ущерба автомобилю, оно обязано возместить понесенный владельцем транспортного средства ущерб в полном объеме. Если виновное лицо не было установлено, владелец вправе потребовать возмещения расходов на ремонт от администрации парковки, допустившей оказание услуг ненадлежащего качества, — рассказал Русяев.

По словам юриста, если повреждения были причинены в результате падения дерева, ответственность несет лицо, отвечающее за его содержание. В случае падения снега или сосулек с крыши здания ответственность возлагается на организацию, осуществляющую обслуживание данного объекта, добавил юрист.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что покупка автомобилей на маркетплейсах не несет рисков для покупателей. По его словам, нужно обязательно смотреть на детальные условия продажи, но все гарантии и права покупателя будут соблюдены, так как это выгодно продавцу.