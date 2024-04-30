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Юрист объяснил, как получить компенсацию за поврежденную на парковке машину

Если хозяину автомобиля удалось установить виновника, причинившего вред его транспортному средству, он может рассчитывать на возмещение ущерба в полном объеме, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, если виновное лицо не было установлено, владелец вправе потребовать возмещения расходов на ремонт от администрации парковки.

Юрист объяснил, как получить компенсацию за поврежденную на парковке машину
© News.ru
В случае установления лица, виновного в причинении ущерба автомобилю, оно обязано возместить понесенный владельцем транспортного средства ущерб в полном объеме. Если виновное лицо не было установлено, владелец вправе потребовать возмещения расходов на ремонт от администрации парковки, допустившей оказание услуг ненадлежащего качества, — рассказал Русяев.

По словам юриста, если повреждения были причинены в результате падения дерева, ответственность несет лицо, отвечающее за его содержание. В случае падения снега или сосулек с крыши здания ответственность возлагается на организацию, осуществляющую обслуживание данного объекта, добавил юрист.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что покупка автомобилей на маркетплейсах не несет рисков для покупателей. По его словам, нужно обязательно смотреть на детальные условия продажи, но все гарантии и права покупателя будут соблюдены, так как это выгодно продавцу.