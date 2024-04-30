Эксперт проанализировал плюсы и минусы Livan X6 Pro

Livan X6 Pro - старшая модель в российской линейке китайского бренда, входящего в состав Geely. Эксперт журнала "За рулём" протестировал кроссовер и рассказал о достоинствах и недостатках автомобиля.

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X6 Pro представлен с тем же силовым агрегатом, что и Geely Coolray: 147-сильный турбомотор 1.5 литра и 7-ступенчатый робот DCT. Эксперт говорит, что на Coolray всё работает чётко и слаженно, а на Ливане после нажатия на педаль газа возникает пауза прежде, чем начнётся разгон, также пауза присутствует после того, как отпустить педаль: "машина и не думает сбавлять, выжидая двухсекундную паузу". Запускается двигатель при -29 градусах без проблем.

Капот отделан войлоком, присутствует теплоотражающее покрытие, есть пневмоупоры. Щуп и все заливные горловины - в зоне прямого доступа.

Подвеска Livan X6 Pro "не пробивает", но настроена предельно жёстко, хотя сзади установлена многорыжка. Прямую автомобиль держит отлично, но на поворотах демонстрирует недостаточную поворачиваемость.

Минусом авто является плохая шумоизоляция. По словам эксперта, "уже при 60 км/ч докучают дорожные шумы, громко цокают шипами шины, а па 100 км/ч уже солирует свист встречного потока, запутавшегося в стыках панорамной крыши".

Салон в целом хорош как с точки зрения выбора цветовой гаммы, так и по удобству посадки. Но не без вещей, на которых сэкономили: у руля нет обогрева и регулировки по вылету, жёсткий пластик, слабая боковая поддержка передних кресел. Мультимедиа имеет быстрый отклик, но долго загружается и не поддерживает синхронизацию по Apple CarPlay и Android. Багажник назван вместительным, имеет удобный доступ благодаря подъёму пятой двери на 185 см.

Цена Livan X6 Pro стартует от 2,63 млн рублей (без учёта специальных программ). Для сравнения, купить Solaris HC (Hyundai Creta от "АГР") с передним приводом, 123-сильным атмосферником и автоматом можно за 2,5 млн рублей. Родственный Geely Atlas Pro стоит немногим дороже Livan X6 Pro - от 2 764 000 рублей.