"Автотека" провела анализ и назвала авто, с которыми реже всего расстаются в РФ

Эксперты "Автотеки" (проект "Авито Авто"), сервиса онлайн-проверки автомобилей, назвали "Российской газете" топ-5 марок автомобилей на платформе, с которыми реже других расстаются их владельцы.

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В рамках исследования было проанализировано предложение автомобилей, представленных на платформе частными продавцами. Среди них лидером по доле авто, у которых чаще всего лишь один владелец, стал компактный минивэн Honda Freed, который производился с 2008 года и поставлялся преимущественно на азиатский рынок. Доля этой модели с одним владельцем в ПТС составляет 78% от всех представленных Freed в "Автотеке". Среди особенностей Freed - три ряда сидений, просторный салон, низкий пол и сдвижные задние двери. Все это делает его очень удобным для использования в городской среде, где традиционно есть сложности с парковкой.

На втором месте - пятидверный минивэн Toyota Alphard, выпускаемый с 2002 года. Доля авто с одним владельцем среди всех представителей этой модели в базе - 70%. В Россию он начал поставляться в конце 2011 года в единственной комплектации с двигателем 3,5 литра. Автолюбители называют эту модель одной из лучших для семейных поездок в своем классе.

Замыкает тройку лидеров еще один пятидверный минивэн - Honda Stepwgn, здесь доля авто с одним владельцем - 61%. Он привлекает многих большим багажником, 8 местами, ровным полом и возможностью управления климатом для заднего ряда сидений.

Четвертое место с долей 60% занимает Nissan Leaf - электромобиль, выпуск которого начался в 2010 году. Это 5-дверный пятиместный хэтчбэк, запас хода первого поколения которого составлял лишь 200 км. Это был первый электромобиль бренда.

Замыкает топ-5 Hyundai Creta, весьма распространенный в России кроссовер, который выпускается с 2014 года. Для этой модели доля машин с одним владельцем составляет 49%. Производитель делал акцент на безопасности: это отражалось в наличии даже в базовой комплектации умных систем управления и помощи и количестве подушек безопасности.