Эксперт "За рулем" провел анализ недостатков и преимуществ кроссовера DFSK ix5

Презентация кросс-купе DFSK ix5 для российского рынка состоялась в начале 2024 года. Эксперт журнала "За рулём" Юрий Тимкин рассказал о плюсах и минусах новинки.

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"Сборка добротная, зазоры не гуляют, окраска ровная", - говорит эксперт, добавляя, что у ix5 в отличие от Geely Tugella и Haval F7x есть задний стеклоочиститель.

Отделку эксперт охарактеризовал как неплохую, но есть вопросы к оснащению. К зиме DFSK ix5 пока подготовлен плохо: отсутствуют обогрев ветрового стекла и рулевого колеса, но в компании работают над внедрением этих опций.

Передние сиденья узкие, поэтому некоторым может оказаться тесно, а вот задняя часть салона просторная, спинка дивана складывается в ровный пол.

DFSK ix5 можно купить в России с двигателем 1.5 турбо мощностью 137 л.с. в паре с вариатором, привод - передний. В будущем компания планирует привезти в РФ версию с двухлитровым мотором и автоматом.

Комплектация у модели пока только одна - Premium. Цена DFSK ix5 - 2 990 000 рублей. На миллион дороже стоит более крупный DFSK ix7.