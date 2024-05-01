Автовладельцам посоветовали не улучшать автомобиль своими руками

Эксперты журнала «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин дали водителям несколько советов водителей по поводу эксплуатации машины и улучшений перед весной.

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Так, эксперты рекомендовали не кататься на автомобиле по лужам с целью очистить днище и подкрылки. Это может быть опасно. Вода может вызвать гидроудар двигателя. Также вода может вызвать потерю сцепления с дорогой. Резкое охлаждение каталитического нейтрализатора может привести к его повреждению.

Эксперты не рекомендовали устанавливать на автомобиль фильтры нулевого сопротивления. Сопротивление прохождению таких фильтров мало, но отнюдь не нулевое. Часто эти фильтры нужно обрабатывать специальными составами.Не нужно менять штатные лампочки на улучшенные. Обычно такие лампы лишь незначительно улучшают световой поток. При этом у таких лампочек может быть более короткий срок службы. Обычные лампочки рекомендуется устанавливать самые обычные лампочки и обновлять их парами для равномерного освещения.

Не стоит портить моторное масло различными добавками без необходимости. Добавление чего-либо может возникать только при необходимости скопившейся в топливном баке воды ил для устранения негативных последствий после использования низкооктанового топлива.

Не нужно слишком часто мыть двигатель. Под капотом слишком много мест, которые боятся воды. Мойку двигателя нужно доверять только специалистам, чтобы не было проблем.